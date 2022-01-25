天成文旅華山町，華山町餐酒館義式咖啡與紅糖餅乾。（華山町餐酒館提供）

北村豆腐家韓味香酥炸腿排，138元。（豆府餐飲集團提供）

帕泰家冬蔭功海鮮湯，228元。（豆府餐飲集團提供）

帕泰家黃金虎榴槤包，138元。（豆府餐飲集團提供）

迎接金虎年來臨，豆府餐飲集團旗下涓豆腐、北村豆腐家、銅盤、韓姜熙的小廚房、姜滿堂、飛機河粉、釜山宗家、帕泰家等八大品牌，強勢推出「尋找肉食控小虎隊」、「金虎開運」雙重活動，符合活動條件，生肖屬「虎」另享優惠。

豆府餐飲集團集8大品牌祭出「尋找肉食控小虎隊」活動，25日起，連續7日，凡是3人同行用餐，其中1人生肖屬「虎」並出示相關憑證，即可用5折享各品牌推出的經典肉料理1份，包括涓豆腐店內最熱賣的「醬燒青蔥豬梅花」，原價358元活動期間只要179元，北村豆腐家則推最受消費者喜愛的「5折韓味香酥炸腿排」，正宗韓國直火燒肉品牌姜滿堂回饋5折「活菌豬肋條」、帕泰家首次祭5折「鳥籠芋絲炸雞翅」，韓式火鍋品牌釜山宗家推出5折「單點美國嫩肩里肌」，數量有限，兌換完畢為止。

「金虎開運」活動，從大年初1至16到店消費滿688元，即可獲得金虎開運刮刮卡1張，每張刮刮卡除了有機會刮中888現金折價券之外，還有機會刮到8大品牌指定的人氣料理，張張有獎，泰式料理品牌帕泰家，28日起，限定推出現可愛指數爆表的黃金虎榴槤包，熱搭虎年話題，也帶來異國風味。

同樣帶來異國風味的還有天成文旅華山町，坐落於台北華山1914文化創意產業園區旁，原為第一銀行於1952年興建的倉庫，在改建旅館時內部保留了原有的美式無梁板結構，同時透過歷史與文化的考究，打造成融入銀行元素、製酒文化的主題設計旅館，是棟充滿歷史印記的建築物。

華山町餐酒館將飯店的主題製酒、藏酒元素延伸於餐廳展現，設計風格融入英式復古酒吧概念，除了供應客房早餐外，不同的餐期也規畫提供酒吧輕食、自烘咖啡下午茶、特色調酒與精釀啤酒，此外「華山町餐酒館」也是欣賞無梁板建築的絕佳地點，挑高近4米的空間感，素面的漏斗圓柱呈現出建築的獨特質感。

複合式餐廳華山町餐酒館，即日起至30日於下午茶時段推出寶比雙人午茶套餐680元＋10％，午茶套餐內含5款手工鹹甜點，特別融入超人氣韓式千頌伊炸雞、英國傳統外帶小食英式炸魚，在台灣也可以透過美食悠遊各國美味。

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