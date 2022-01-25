遊戲橘子代理、日本遊戲大廠Cygames與子公司‎Citail共同研發的全新彈珠台動作RPG手遊《彈射世界》今(25)日搶先預告，將於1月26日起推出【新角色精選轉蛋】三位全新角色登場，搭配新轉蛋推出【每日1次免費1抽轉蛋活動】最多可進行27抽，感謝玩家一直以來的支持！第二屆競速活動【溢光之試煉】即將展開，蒐集活動道具兌換限定新裝備吧！

《彈射世界》新角色精選轉蛋、每日1次免費1抽轉蛋活動登場！

《彈射世界》1月26日中午12:00至2月2日中午11:59，【新角色精選轉蛋】更新，其中★5「艾絲忒利耶爾」及｢伊德刻烏斯」、★4「莉莉絲」機率上升中！

搭配新轉蛋，於1月26日上午05:00至2月22日上午04:59推出【每日1次 免費1抽轉蛋活動】最多可進行27抽、敬請把握！

《彈射世界》每日1次免費1抽轉蛋活動登場

※希望之子★5「艾絲忒利耶爾」

據說比精靈還要長壽且擁有更強力量的「高等精靈」的少女。十三歲便完全掌控銀之森，似乎沒有任何人敢忤逆她。CV：小倉唯。

《彈射世界》角色「艾絲忒利耶爾」

※暗夜的希望★5｢伊德刻烏斯」

統率魔族「溫和派」的男子。儘管魔族大多短命，但他在五十年間容貌絲毫未改，彷彿時間暫停一般。CV：梅原裕一郎。

《彈射世界》角色｢伊德刻烏斯」

※燈火的繼承人★4「莉莉絲」

接受神諭，將迎接勇者視為使命的史特拉德斯王族。她是王室最後的倖存者。從四歲起就和炎血魔女夏克緹一同生活。CV：高橋李依。

《彈射世界》角色「莉莉絲」

第二屆競速活動「溢光之試煉」展開、取得全新裝備「★5天府劍」！

官方於1月26日中午12:00至2月4日中午11:59舉辦第二屆競速活動【溢光之試煉】以挑戰BOSS「稜鏡獸」的討伐時間及分數為競賽排名，排名獎勵可取得「★5星鐵鋼」、「普‧莉里耶的獎章」等新道具，使用「普‧莉里耶的獎章」兌換全新裝備「★5天府劍」！