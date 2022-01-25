景順（Invesco）25日表示，預計2022年中國的監管面和政策面均變得更穩定，加上貨幣政策寬鬆和股票估值便宜，企業業務和盈利可望強勁復甦。

景順投資總監阮偉國在記者會上表示，中國股市2021年跑輸美國和部分成熟市場，因中國收緊房地產行業監管以及重塑對互聯網、醫療保健等新經濟行業的監管，導致經濟和企業盈利出現急劇的一次性減速。不過，隨著中國的監管面和政策面2022年變得更穩定，企業將能夠擁有更強勁的業務和盈利復甦。

他並說，中國寬鬆的貨幣政策週期與大多數發達經濟體的緊縮週期相反，充裕的流動性將為股市增添動力。另一個驅動因素是中國股票估值相對便宜。

他認為，中國股票的主要風險在於中國是否繼續積極收緊行業政策，因而影響經濟和行業復甦步伐，但從近月主要官員的言論來看，監管和政策方向已有明顯改變。

該行對中港股市「超配」，近期針對性地增持對利率敏感度較高的香港銀行股、得益于中國貨幣寬鬆的大陸銀行股以及長期趨勢已得到糾正的電動車電池及可再生能源等類股，並稍為縮減互聯網和醫健類股的倉位。