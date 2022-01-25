封測廠力成(6239)今日召開線上法說，公布2021年自結合併營收創837.94億元新高、年增9.99％。毛利率23.03％、營益率17.33％，雙創近10年新高。歸屬母公司稅後淨利88.98億元、年增達33.56％，每股盈餘（EPS）11.54元，亦雙創歷史新高。

力成去年第四季自結合併營收224.23億元，季增0.46％、年增17.87％、連3季改寫新高。毛利率23.44％、營益率17.44％，略低於第三季、仍持穩高檔。歸屬母公司稅後淨利24.96億元，季增1.01％、年增達50.27％，連3季改寫新高，每股盈餘3.25元、亦創歷史新高。

以業務類別觀察，力成去年以第四季以封裝占69％最高、測試22％居次，系統封裝與模組（SiP/Module）占9％，與第三季及前年同期相當。全年封裝比重自67％升至69％，測試維持22％，系統封裝及模組則自11％降至9％。

以產品類別觀察，力成去年第四季以NAND Flash及邏輯各占35％最高、DRAM占21％，系統封裝及模組占9％。全年NAND Flash自39％降至36％、邏輯自27％躍升至35％，DRAM自23％降至20％，系統封裝及模組自11％降至9％。

力成董事長蔡篤恭表示，力成2021年營收及獲利均創歷史新高，展望2022年仍維持正面看法，認為還有成長機會。很遺憾這樣的好成績未獲得投資人認可，本益比相對偏低，並強調若沒有精湛的封測技術產業配合，先進產品及系統不可能達成。

力成財務長暨發言人曾炫章指出，去年營收成長、毛利率提升，主因邏輯產品營收成長最強、且毛利率較高。執行長謝永達說明，由於關閉秋田廠及縮小新加坡廠規模，配合產線稼動率提升，力成本體及旗下Teraprobe、晶兆成、超豐表現均佳，使毛利率優於預期區間。

謝永達表示，去年第四季標準型DRAM產能滿載、營收貢獻穩定，行動DRAM需求強勁、繪圖DRAM需求亦見回升。NAND Flash零組件雖見季節性調整，但固態硬碟（SSD）受惠料件供應改善強勁復甦。邏輯方面，力成營收較去年同期倍增，旗下超豐稼動率持穩高檔，Tera Probe及晶兆成營收亦年增逾40％。