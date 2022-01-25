瑞典電信商愛立信(Ericsson)周二指出，上季核心獲利超出市場預期；主要是越來越多國家推出5G網路，電信設備銷售增加，抵銷了中國市占率下跌的影響。

據Refinitiv的數據，愛立信上季經調整後營業利益升至119億瑞典克朗(約12.8億美元)，高於2020年同期的110億瑞典克朗，也高於市場預期的103億瑞典克朗。

上季總銷售增加2%，來到713億瑞典克朗，超越683.3億瑞典克朗的預估。在中國的銷售減少18億瑞典克朗；此亦等同於，扣除掉中國市場表現，銷售應為增加5%。

諾基亞(Nokia)在幾個市場上的復甦表現，加劇了兩家公司競爭，在瑞典政府禁止華為設備之後，該公司流失中國電信商合約，拖累了愛立信的營收。

愛立信此前曾指出，在瑞典政府禁止華為之前，愛立信在中國賺取的營收比例，已經先從10%~11%降至約3%。

愛立信網路部門上季銷售成長3%，毛利率從43.5%升至46.4%。

為拓展產品組合，愛立信已經花70億美元買下兩家公司，包括雲端公司Vonage和無線網路設備製造商Cradlepoint。