周一華爾街股市宛如坐上雲霄飛車，在逢低買盤湧進拉抬下，主要指數尾盤上演超狂逆轉秀，但摩根士丹利首席美股策略師兼投資長威爾森（Mike Wilson）警告投資人這是在「玩火」。

威爾森接受媒體訪問時表示，儘管周一尾盤急拉，但標普500指數仍很有可能再跌10%，他警告投資人現在正在淡化聯準會持續升息和經濟不斷放緩之間的矛盾，而這非常危險，「這種行為並不會令人安心，我不認為所有人回家後都會覺得自己已經搞定，即使他們買在低點」。

自2008年金融危機以來，華爾街股市盤中從未出現過如此巨大的逆轉。周一盤中，標普500指數和那斯達克指數分別暴跌4%和將近5%，道瓊指數則一度重挫逾千點或超過3%，但尾盤一波進場撿便宜的買盤帶動各主要指數強勁反彈，終場全面收紅。

華爾街大空頭威爾森預期美股將在未來3到4周內迎來令人痛苦的跌勢，並預期極具有挑戰性的財報和財測將敲響增長放緩的警鐘，「我認為要跌破4000點才真的有用，而我確實認為這將會發生」。

因此，威爾森提出的策略是在美股如預期大幅拉回之前，加碼防禦型股票，但現在幾乎所有標普500指數類股都因為充滿泡沫而將面臨大麻煩，選股應以個股表現著眼。

他表示：「因為經濟增長正在減速，現在我們不會像一年前那樣大舉押注周期型股票。投資人對這些周期型股票有點過於興奮，我們認為這是誤判形勢」。

威爾森認為聯準會周二召開為期兩天的政策會議可能無法緩解投資人的不安情緒，「他們不會因為股市有點遭到拋售就退縮，數據仍然居高不下，聯準會無法停下緊縮步伐」。

周一標普500指數收在4410.13點，較1月初創下的歷史高點回落8.5%。威爾森預期到今年底，該指數可能來到4400點。