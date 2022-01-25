老鷹崔楊與金塊約基奇分獲上周東西區最佳球員，約基奇場均大三元，生涯第10次獲得單周最佳，追平「甜瓜」安森尼，並列隊史最多紀錄。

約基奇上周率領金塊取得2勝1敗戰績，場均36.3分、11.3籃板、10.0助攻、2.3抄截，投籃命中率高達65.0%。最近9場比賽金塊拿下6場勝利，目前戰績來到24勝21敗，上升至西區第6。

上周金塊首戰在經過延長賽擊退快艇，約基奇攻下個人生涯單場最高49分，並且搶下14籃板，送出10助攻和3抄截，成為繼大鳥柏德與韋斯布魯克之後，NBA史上第3位單場能有49分14籃板10助攻3抄截表現的球員。

22日對上灰熊，約基奇貢獻26分12助攻11籃板2抄截，連續4場大三元成績單，本季第11次大三元，聯盟之首。

1月至今約基奇已攻下324分、158籃板、102助攻，生涯第8次單月有300分、150籃板和100助攻表現，追平「大帥」張伯倫與大鳥柏德，並列NBA史上第二，僅次於「大O」奧斯卡羅伯生的12次。

崔楊生涯第5次獲得單周最佳，也是本季第2次。上周崔楊帶領老鷹4戰全勝，場均31.3分4.0籃板9.0助攻1.0抄截，三分球投籃命中率高達47.6%。崔楊是上周東區唯一場均至少30分、9助攻的球員。