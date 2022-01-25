家住南部的50歲林姓男子，近一年來常感覺下背疼痛，且左小腿、足部有麻痛感，無法走太遠的路，林男四處求醫卻效果不佳，日前轉至亞大醫院檢查，醫師發現其病因是腰椎滑脫及脊椎狹窄合併神經壓迫，經接受電腦導航脊椎手術治療後，終於不必再走2步就得休息。

亞洲大學附屬醫院脊椎暨疼痛治療中心、骨科部主治醫師林琮凱指出，林男原本喜愛戶外活動，近年來卻因左腿麻痛，逐漸捨棄他最愛的休閒運動，每天待在家裡、情緒也大受影響，他擔任護理師的兒子看了很不捨，帶著父親到多家醫院接受復健。

林男日前轉至亞大醫院檢查，醫師發現其第4、5腰椎及薦椎脊椎滑脫，且有脊椎狹窄合併神經壓迫情況，建議施行「電腦導航腹式前位及前側位脊椎減壓合併骨融合內固定手術」，術後隔天林男即可自行走動，且痛感大幅降低，讓他開心的鬆了口氣。

林琮凱表示，傳統脊椎手術必須挖開脊椎骨、打開全部脊椎腔，但此類手術會暴露較多神經，且在放置支架時需要勾開神經根或脊髓，風險較大；若是採用腹式前位或前側位脊椎融合手術，則放置時不需要拉勾神經，大幅減少神經損傷的風險，且肌肉組織受破壞情況也少，術後恢復較快。

林琮凱強調，前位手術骨融合支架目前為自費支架，其可減少傳統手術術後偶有的平背癥候群、同時減少鄰近脊椎的退化機會，患者術後更可恢復應有的腰椎曲線。現代人因姿勢不良或壓力大、作息不正常，經常有下背痛情況，若經調整姿勢後仍有疼痛情況，且延伸至下肢，就必須趕緊就醫。