高雄港群聚感染增至53人，高雄市長陳其邁25日證實，高科大男大學生透過基因定序證實感染Omicron菲律賓病毒株，與高雄港區傳染的病毒一樣，但源頭仍不明，市府持續疫調追查中。

陳其邁解釋，因港區確診個案多，還要比對其他確診個案的電子足跡，將可能有在旗津活動的足跡個案再繼續追查男大生感染源。

中央流行疫情指揮中心25日排除3例高雄個案，衛生局解釋，3人與碼頭修船工案18156、19日在診所有接觸，3人檢體送實驗室為陰性，二採也是陰性，因此解除案號。

陳其邁表示，近期高市採檢量多，有時幾天後會有改變的狀況，個案過幾天都會重複採檢，做連續性實驗室檢測才會判定為陽性個案。

一人到底能不能代替同行友人掃實聯制簡訊？潘炤穎表示，疫調人員還是看得到電話號碼，但需要透過打電話跟民眾確認實際人數及身分。潘炤穎建議，最好獨立掃碼，不方便使用手機者可以使用紙本，若有需要可以加快疫調速度。