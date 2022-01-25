林佳龍率台灣正輕新人 做民進黨防腐劑。曾薏蘋攝

2022九合一選舉民進黨內初選年後登場，民進黨正國會推出11位40歲以下青年縣市議員擬參選人，組成「台灣正青」聯合競選，爭取民進黨縣市議員初選；身為正國會「頭人」前交通部長林佳龍，今擔任龍頭率領青年參選人，林佳龍表示，民主就是一場沒有盡頭的接力賽，希望他們投入心血，做民進黨的防腐劑、改革派。

他說，這些年輕人展現台灣新一代年輕人對民主理念，也將採取行動，爭取民意支持。經過選舉洗禮，可以讓這些年輕人再次蛻變。這11位台灣正青平均年齡33歲，他們要以創意與活力方式聯合競選，彼此加油打氣。

林佳龍表示，「台灣正青」有雙重意義，一是台灣正常國家運動要繼續發展的青年連線，同時要呈現新青年、新政治的形象，為已經邁入35年民進黨注入新血。深化民主要靠世代傳承，他來到這裡，也代表野百合世代，傳承給新一代接棒。

參選宜蘭市第一選區縣議員黃惠慈表示，特別帶來宜蘭三星蔥與花生糖，希望大家，「充滿勝算、花生好事」；參選基隆市七堵區的曾怡芳曾任基隆市長林右昌秘書，他說，未來她問政方向，包括交通建設、便捷的交通與就業環境。

也曾擔任林右昌市長秘書及基隆市府副發言人的游本明將投入基隆市安樂區選舉，她說，她小時候就隨著曾擔任議員的父親，她對政治不陌生，希望替安樂區贏得第三席成績，在議會有更好表現，延續市政成果。

有國會歷練、曾任立法院長游錫堃隨行秘書的山田摩衣，將投入新北市第四選區（板橋區）市議員選舉，她表示，希望用在地方經驗與國會經驗，讓板橋變得更好，將民主之火繼續傳承，希望爭取板橋區「最堅強的第五席」。

投入新北市第八選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）市議員選舉的張銘祐，曾受民進黨徵召參選該選區2020年立委，他說，他會竭盡所能打贏選戰，為大文山多爭取一席。

參選台中市第二選區（清水區、沙鹿區、梧棲區）的林佳儀說，沙鹿選區剛好是台中顏家的重點選區，此次市議員選舉則將對上顏莉敏，她會努力把顏家勢力將到最低，甚至趕出選區。

投入台中市第四選區（后里區、豐原區）的廖芝晏表示，台中市長盧秀燕賣住宅用地、欺騙空氣會變好、自稱是媽媽市長，她有責任挺身而出參選，監督市政為民發聲。投入台中市第十三選區（大里、霧峰區）的蔡美華表示，希望民主不只是煙火，需要一代代傳承深耕，期盼未來大里霧峰區讓自由的花繼續綻放。

還有參選高雄市第七選區（三民區）的蔡佳庭是高雄市前議長蔡見興之女，及前高雄市議員張省吾之子張峻榕，這次將挑戰參選高雄市第六選區（鹽埕、鼓山、旗津區），他表示未來會以自己所學回饋鄉親，爭取地方建設與人民福利。