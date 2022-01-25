知情人士指，深圳國資委旗下的深圳市投資控股已與佳兆業旗下子公司佳兆業文體科技集團簽訂投資條款清單，擬定初步的收購意向框架。

據指，在盡調之前，投資機構會出具投資條款清單，約定投資併購的主要條款。

佳兆業文體科技集團成立於2013年，專注於打造文體產業資源整合平台，目前已成功運營深圳、上海、杭州、武漢、成都等多個城市近30個標誌性文體場館，運營場館面積近300萬平方公尺，管理場館總資產超過人民幣175億元。

日前有市場訊息指出，中國人民銀行將綠地控股、融創中國、世茂集團等11家有高債務風險的房企，列入需要流動性支持的名單。人行要求，中糧、華潤等9家國企，以收購、併購資產等方式對上述企業提供支持。

金融情報提供商REDD近日引述消息人士披露上述訊息。該人士指出，其他被列入名單的8家房企分別是中梁控股、榮盛發展、奧園、陽光城、融信中國、佳兆業、富力，及中南建設。