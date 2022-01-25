新光三越高雄「SKM Park」將於明（26日）試營運，SKM Park以「國際級生活複合式Outlets」為定位，占地達8萬7千平方米，將有約220家店舖進駐，包括50個獨家品牌，強調最具娛樂性、最強美式生活的Outlets。

SKM Park副董事長吳昕昌表示，有了去年防疫經驗，對於目前疫情狀況較不驚慌，持樂觀謹慎應對，希望SKM Park可成為每個人的尋寶園，跳脫過去品牌、業種佈局，雖全台Outlets數量這麼多，但SKM Park訴求的Lifestyle獨一無二，像是對毛小孩愛好者店家的引進，甚至有按摩服務。他認為SKM Park是全台可待最久的Outlets，玩個兩天一夜都沒問題，客單價希望到1500元，年業績衝50億元台幣。

SKM Park預計成為農曆年節假期間最吸睛的焦點。（徐亦橋攝）

由於顧客滯留至少半天到1天，故SKM Park服務比市區百貨更周密，除VIP Lounge、育嬰室、嬰兒推車等之外，由於近年來「毛小孩」已成家庭成員，為符合現代生活型態，特別規畫寵物推車租借服務，在戶外街區也可寵物落地，並規劃排泄物自助清理箱，擁有完善的Pets Friendly環境，讓全家人跟毛小孩都能有舒適的購物體驗。

看準不能出國的遺憾，SKM Park國際名品集結眾多，包含Coach全年3折起、Montblanc高雄獨家期間限定店、Salvatore Ferragamo高雄獨家期間限定店、AllSaints高雄獨家店，及Max Mara、Boss、J.LINDEBERG、GUESS、Chantelle、Shiatzy Chen、ICB/23区等品牌。

SKM Park友善毛小孩，除寵物戶外可落地，甚至推出按摩服務。（徐亦橋攝）

而SKM Park更規劃各式娛樂設施、生活主題場館，包括全台最大、首座占地約300坪的5G獨立專網場域「VIVELAND VR 虛擬實境樂園」，首次結合VR商品販售，打造親子體驗區、走動式體驗區、電競區、多人設計區、VR劇院。而「鈴鹿賽道樂園」，則獨家擁有戶外卡丁車賽道，也是惟一在海外授權經營的主題樂園。