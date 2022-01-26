國際透明組織（TI）公布2021年全球清廉印象指數（CPI），台灣得到68分，排名第25，較2020年上升3名。廉政署今天表示，排名成績再創新高，也是國際間對台灣持續肯定。

法務部廉政署發布新聞稿表示，國際透明組織今天公布2021年清廉印象指數，全球計有180個國家及地區納入評比，台灣排名第25名，分數為68分（滿分為100分），較2020年的65分增加3分，超過全球86%受評國家。

廉政署指出，若以亞太地區觀察，台灣此次排名躍升至與素有「幸福國度」之稱的不丹同列第6名，僅次於紐西蘭、新加坡、香港、澳大利亞、日本。

廉政署表示，CPI主要量測各國公部門貪腐情況及公私部門往來互動情形的主觀印象，廉政署過去1年來，透過辦理「透明晶質獎」、推廣「機關採購廉政平臺」、倡議「企業誠信」、宣導「誠信廉潔」等方式，讓2021年清廉印象指數排名，創下歷史最佳的評比成績，寫下廉政建設新頁。

此外，廉政署業擬具「揭弊者保護法」（草案）並積極推動立法，對出於善意及具合理事證的檢舉人，提供保護適當措施，避免遭受不公正待遇；此法為反貪腐的重要機制，也為國際間衡量國家廉能的重要指標。

廉政署表示，持續以全新的思維及穩健步伐引領廉政政策，也將兢兢業業、全力以赴與各界攜手合作，持續以宏觀前瞻視野，整合延伸廉政網絡。

廉政署指出，透過公開透明、公私協力、跨域合作及健全法制等作為，讓廉政工作豐碩成果承續不斷，清廉程度國際評比排名大幅躍升，回應全民殷切期盼，實踐「廉能政府、透明台灣、接軌國際」的願景。