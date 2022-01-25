微波爐是不少家庭的必備家電，一名男網友到賣場挑選微波爐，發現微波爐又分成「有轉盤」與「沒轉盤」的，且後者比前者貴800元左右，讓他十分猶豫，多數網友建議，購買沒轉盤的才好，「平面的好用多了，空間大又好清理」。

一名男網友在PTT八卦板以「微波爐要買有轉盤的還是沒轉盤的」為題發文，表示自己到賣場買微波爐時發現，微波爐分成有轉盤和沒轉盤的，兩者價格相差800元左右，讓他十分猶豫，「我是比較想買沒轉盤的，不然打破很不方便」，也想詢問網友意見。

多數網友建議，購買沒轉盤的才好，不僅方便也沒有受熱不均的問題，「轉的很難清」、「沒轉盤的好用多了，空間大又好清理」、「有轉盤還要拿起來擦」、「原理上無轉盤的受熱比較均勻」、「沒轉盤的沒有受熱不均的問題，好用很多」。

也有內行網友解釋，「舊款有轉盤的微波爐，因為單一磁控管和導波管都在同一面，所以只能靠底盤旋轉均勻加熱食物；新款的沒轉盤微波爐則是利用微波的反射性和穿透性形成『轉波』磁場，並通過轉動的微波均勻加熱平台上不動的食物」，讓網友直呼長知識了。