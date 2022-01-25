台股加權指數曾在5日盤中創下18619.61點歷史新高，收盤最高則落在4日的18526.35點，沒想到受到升息在即、本土疫情擴大及美股重挫等利空因素衝擊，台股在短短14個交易日狂殺近千點，今（25日）收在17701.12點，讓不少投資人哀號持股全部都被套牢。對此，有股海老手建議，超跌的後疫情股持續波段建倉，已經建倉套牢的繼續放著，是目前的操作手法。

台股今盤中大跌逾300點，尾盤跌幅收斂，但仍跌逾280點，最終收在17701.12點，兩周時間，大盤狂摔825.23點。

台股劇烈震盪引起PTT論壇網友們熱議，股版名人「鬆哥」發文分享近期對大盤的看法，直言，權值股還是政府護盤主要標的，「昨天投信是少見中少見，一天上市公司賣超24檔而已，甚至賣兩張的個股都可以排入名單，投信肯定有接到電話，細看明細，右邊賣超都是一些跟權值沒太大關係個股，左邊買超的很多都權值股。」

此外，對於目前的操盤方法，鬆哥則建議，「超跌的後疫情股持續波段建倉，已經建倉套牢的放著。」文章引起熱烈討論，「謝鬆哥加持，我也是權值股買好放著」、「空單回補昨天回補居多，大家看反彈就回補跑了，我台積多單昨天了結，今天持續撿640的」、「可惜啊，上週看到，想說手上標的都算是高值利率，沒想到一樣死」、「推鬆哥，股市比氣長，我無法猜底、只能分批進保命。」

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