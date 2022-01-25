農曆新年即將來臨，在傳統習俗中「吃年糕」象徵著步步高升，因此不少家庭都會準備各種類型的糕點。營養師夏子雯提醒，白年糕、芋頭糕、蘿蔔糕等糕類雖然美味，但一不小心貪嘴很可能就會熱量爆表，因此建議糕點一次吃2片左右就好，相當於半碗白飯的熱量。

夏子雯在臉書粉專「夏子雯-貼近你生活的營養師」發文，指出半碗飯的熱量大約等於140大卡，而糕點類的熱量邏輯就是「一般糕點2片等於半碗白飯」，但如果糕點中含有額外的精緻糖，攝取份量就必須減半，如果真的控制不住自己的手和嘴巴，夏子雯也表示，可以直接以糕點取代正餐的澱粉，這樣就無需擔心會攝取過多熱量了。

另外夏子雯也列出了各式熱門糕點，接近半碗飯熱量的份量，讓大家可以注意，不要一不小心就吃過頭了。

●芋頭糕2片（約160公克）

●蘿蔔糕2片（約130公克）

●白年糕2片（約70公克）

●寧波年糕12片（約60公克）

●紅豆年糕1片（約60公克）

●發糕1小個（60公克）

●黑糖糕1小塊（60公克）

●馬蹄糕1小塊（130公克）