民進黨高市議員選舉預計4月初選，但地方早已打得火熱，日前傳出正國會推派議員人選狠踩陳致中選區地盤，導致父親陳水扁致電給立法院長游錫堃、前交通部長林佳龍一事。對此，陳致中今（25）日接受《震傳媒》專訪時駁斥，彼此沒有派系問題。

陳致中坦言，地方大選競爭程度不亞於總統大選，以他所屬的第十選區前鎮、小港為例，縣市合併之前共有10席議員，合併後僅剩下8席，目前有3席國民黨、3席民進黨、1席無黨籍、1席台聯黨。

不過，民進黨預計4月後舉行黨內初選，黨內已有6位候選人要競爭。陳致中指出，相較於國民黨現任議員不用辦初選，綠營則要透過初選方式選出，這次是6位當中選初4位提名。

陳致中提到，雖然前鎮小港選區傳統是綠營大本營，但也因綠營票數比較多，在大選中有新興政黨，例如時代力量、基進黨、民眾黨等加入，所以是兵家必爭之地，在總統大選，藍綠比可拉到3比7，但地方大選差距則不大，有可能會降到4比6或是5比5。

陳致中說，現在是陳其邁擔任市長，但議會仍藍營過半數，市長施政時難免會受到杯葛，因此這次目標放在議會要過半，而現在第十選區有3位綠營議員，民進黨要搶到4席，大家都會來競爭，加上過去也有現任議員初選沒有通過的例子，所以要保持戰戰兢兢。

至於民進黨內部派系之爭，陳致中提到，政黨中本來就有派系，目前在第十選區有3位新人，1位是過去前市長陳菊的菊系子弟兵，並且成立了「過半大聯盟」；另1位則是民進黨高雄市黨部主委趙天麟的湧言會，成立「高雄正能量連線」；最後1位則是在地會計師，出來參加黨內初選。

至於自己屬於哪一方？陳致中稱，在議會大家都是同事，民主政治之中就是要有團隊合作，有自己的朋友，但也不會說分得很清楚，目標就是要高雄繼續進步，若要真的說定位，就是市長派、其邁派、或是「邁」系。

專訪中也談到，先前有媒體報導指出，在前鎮小港選區，正國會推派人選踩到陳致中地盤，使父親陳水扁致電給正國會雙巨頭，立法院長游錫堃、前交通部長林佳龍一事。

陳致中重申，特別感謝游錫堃院長在他重新投入政壇之時，來幫忙掃街拜票，而林佳龍部長跟父親則是長期夥伴跟戰友，「所以正國會跟我們父子關係很好，彼此之間沒有派系的問題。」

陳致中澄清，之前有位新人說他是正國會推薦，是游院長的子弟兵，導致許多支持者有疑問，後來經過查證才知道，並無推薦的狀況，這件事已經都說清楚了。