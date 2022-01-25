高雄港區群聚爆發，今（25）日又新增確診4例；面對即將到來的春節連假，航港局今日宣布將海運客運比照三級警戒管制措施，提高場站及船舶清潔消毒頻率，以杜絕傳染途徑。

航港局指出，近期疫情有升溫趨勢，因此前天（23日）起禁止民眾在船舶除了固定餐飲區域外飲食；海運客運除了比照三級警戒管制措施，本月11日起也已積極督導場站與船舶管理單位，要求碼頭場站旅客進出動線、廁所等重點區域每小時清消1次，每日1次深度清消。

客運船舶部分，民眾高頻率接觸面如出入門把手、座椅、座椅扶手等，於開航前及每航次後清潔消毒1次。如非每日開航船舶，於營運日開航／售票前及開航後各清消1次；另航行時間4小時以上（含4小時）的長程船舶如台馬之星、台華輪，每2小時清消1次旅客出入密集及易觸碰處，如樓梯、電梯、廁所及公共區域門把、扶手、經常接觸表面等。同時也以場站及船舶多媒體看板等設備及海報，加強海運客運航線船舶旅客的防疫宣導。

另航港局已於去年e化東琉線的登船及票務系統，乘客搭船前只須出示身分證件，即可將身分資料數位化，購票更方便，亦兼顧防疫需求。