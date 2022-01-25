以歐盟為主的一些國家，正嘗試制訂「永續分類標準（Taxonomy）」，台灣金融研訓院指出，目前歐盟公布的永續分類標準，只涵蓋九大行業中的88種經濟活動。台灣ICT產業幾乎都不在歐盟永續分類標準內，因此不管其環境績效如何，若依照歐盟的辦法，整個台灣ICT產業的永續純度都是零。歐系基金若投資台灣ICT公司股票，則其永續純度就會被稀釋，進而減少其投資意願，這對台灣ICT產業的衝擊不小。

著氣候風險的日益嚴峻，對於企業在永續議題的要求也日益具體。因此以歐盟為主的一些國家，嘗試制訂「永續分類標準（Taxonomy）」，為永續訂出統一的或標準化的判別標準。除了作為企業本身在進行相關揭露時的標準，並可進一步作為基金永續純度的計算標準或綠色債券的評判依據。若依照歐盟的永續分類標準，台灣的電子業將首當其衝。

研訓院建議，台灣可參考歐盟並提出一套本土化的永續分類標準。讓業者據以採納後，能獲得歐盟的認可。但前提是不能讓國際質疑台灣的標準過低。規劃內容必須考量國際接軌，以獲取國際認同。