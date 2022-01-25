不少公司近期都在發年終，一位新手媽媽發文表示，近日婆婆突然傳訊息給她說，公公有發年終給她，讓她記得去刷存摺，本以為只會有3至5萬元，結果她一刷竟發現裡面直接多了60萬元，相當於拿到20個月的年終，讓大批網友超羨慕。

一名女網友昨在Dcard發文，她和老公結婚1年多，生了一個兒子，肚子裡還懷著另一個，其實同時當新手媽媽與孕婦真的很累，但好險老公與公婆都是神隊友，平常都很願意幫忙。

女網友表示，農曆年前不少公司開始發年終，而婆婆也突然訊息她說「爸爸有發年終獎金到妳的合庫薪資帳戶，記得去刷存摺！」讓她聽了超級驚喜，沒想到當媳婦也可以領到年終。而且原以為只會給1至2個月意思一下，沒想到超大方的公婆，竟然一次給了她足足20個月的年終獎金，讓她當場看傻。

新手人妻爽領6位數年終，讓網友看了超羨慕。（圖／翻攝自Dcard）

女網友透露，她結婚前有6年的工作經驗，分別在外商與台商都待過，期間最多也只有領到2個月的年終獎金，結果如今當了媳婦以後，領到的年終竟遠遠超過工作時期有的。對此，原PO也感嘆說，人生道路有很多選擇，念書選學校、工作選公司，她一直以來都很順遂，但沒有什麼事情是比選對下半生要與你一起生活的人更重要了。

貼文曝光後，讓不少網友看了超羨慕，但也有網友酸說，原PO不過就是嫁了一個有錢的老公罷了！對此，女網友也在留言處回應說「我剛跟老公交往的時候，他還沒什麼錢，後來生意有起色，經濟狀況才變好的，但一個平凡女生要嫁一個原本就有錢的老公，其實沒這麼容易！」

針對20個月的年終是怎麼算的，女網友也解釋說，因為家庭主婦本身其實沒薪水，所以是用政府規定的最低薪資來計算。