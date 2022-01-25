勞工局與勞動部春安聯檢中油林園廠，一共發現6項缺失。（高雄市府勞工局提供／洪靖宜高雄傳真）

高雄市勞工局聯合勞動部執行春安勞檢，突擊中油公司林園廠，當場發現部分設備管閥與供料標示不清、電氣防爆性能不足、壓力錶故障、未設熔接安全器及未依規定實施自動檢查等6項缺失，將依法裁罰15萬元。

勞動部與高雄市政府25日前往中油林園廠，實施春安聯合督導檢查，由高雄市政府羅達生副市長與勞動部陳明仁次長率勞工局、勞動部職安署，前往中油公司林園廠進行督導檢查，重點包括火災爆炸預防、危害化學品與設備及操作安全、承攬安全管理、作業安全管制等事項。

總計發現部分設備管閥與供料標示不清、電氣防爆性能不足、壓力錶故障、未設熔接安全器及未依規定實施自動檢查等6項缺失，將依法裁罰15萬元。

高雄市府副市長羅達生指出，石化工廠因存有大量可燃、高壓、高溫或有毒的化學物質，再加上近期維修、清潔等臨時性及動態性作業增加，人員與機具設備進出使用頻繁，相對也提高發生災害風險，稍有不慎即可能造成嚴重損失，希望各事業單位對於事故案件均能引以為鑑。此次督檢結果，顯示中油公司在安全管理上的細節仍有待加強改進。

勞工局長周登春表示，中油公司是國營企業，理應作為其他民營企業的表率，應以更高規格、嚴謹的標準來建置安全措施，實施自主管理，希望能再加強推動落實整體的製程安全管理制度，確實掌握各項危害化學品的成分、特性，並確保化學設備的監控、警報、傳輸與連鎖安全設施正常運作，且應落實員工教育訓練與承攬安全管理及高風險作業管制，加強現場安全巡視協調與指揮。