膠帶製造業為異味污染的來源之一，為鼓勵膠帶業者源頭改善，採用低揮發性有機物含量製程，環保署預告修訂「膠帶製造業揮發性有機物空氣污染管制及排放標準」，預估1年可減少揮發性有機物523公噸，相當於減少1座煉油廠揮發性有機物平均排放量的6成。
環保署說，由於揮發性有機物是臭氧及細懸浮微粒的前驅物，亦為異味污染的來源之一，為鼓勵膠帶業者源頭改善，採用低揮發性有機物含量製程、落實揮發性有機物之有效收集處理，強化膠帶業整體管制，環保署預告「膠帶製造業揮發性有機物空氣污染管制及排放標準」修正草案。
膠帶製造業為異味污染的來源之一，為鼓勵膠帶業者源頭改善，採用低揮發性有機物含量製程，環保署預告修訂「膠帶製造業揮發性有機物空氣污染管制及排放標準」，預估1年可減少揮發性有機物523公噸，相當於減少1座煉油廠揮發性有機物平均排放量的6成。
環保署說，由於揮發性有機物是臭氧及細懸浮微粒的前驅物，亦為異味污染的來源之一，為鼓勵膠帶業者源頭改善，採用低揮發性有機物含量製程、落實揮發性有機物之有效收集處理，強化膠帶業整體管制，環保署預告「膠帶製造業揮發性有機物空氣污染管制及排放標準」修正草案。
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