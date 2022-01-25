膠帶製造業為異味污染的來源之一，為鼓勵膠帶業者源頭改善，採用低揮發性有機物含量製程，環保署預告修訂「膠帶製造業揮發性有機物空氣污染管制及排放標準」，預估1年可減少揮發性有機物523公噸，相當於減少1座煉油廠揮發性有機物平均排放量的6成。

環保署說，由於揮發性有機物是臭氧及細懸浮微粒的前驅物，亦為異味污染的來源之一，為鼓勵膠帶業者源頭改善，採用低揮發性有機物含量製程、落實揮發性有機物之有效收集處理，強化膠帶業整體管制，環保署預告「膠帶製造業揮發性有機物空氣污染管制及排放標準」修正草案。