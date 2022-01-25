封關日在即，但台股資金退場衝擊個股人氣，被動元件族群即使2021年漲幅不大，然而在美股重挫、疫情再起的憂慮之下，投資人不願抱股過年，人氣退潮的跡象明顯，多檔被動元件股創今年以來新低紀錄，量能萎縮，鈺邦（6449）、富致（6642）單日成交量均不到50張。

被動元件族群2021年漲價效應並不顯著，雖有多檔個股去年獲利介於歷史新高及歷史次高紀錄，且股利政策上也多半穩定配息，仍舊不敵人氣退潮、量能萎縮壓力，個股股價有多檔寫下今年以來新低紀錄。

統計MLCC廠國巨（2327）、禾伸堂（3026）、日電貿（3090）25日收盤價均為今年以來低點，華新科（2492）跌幅雖不大，25日收盤價也創去年11月以來新低，晶片電阻廠大毅（2478）、光頡（3624）也觸及今年以來低點；而保護元件股資金退潮的情況尤為明顯，興勤（2428）、聚鼎（6224）雙雙寫下去年5月下旬以來新低價。

就成交量來看，25日固態電容廠鈺邦、保護元件廠富致成交量僅20多張，幾乎呈現無量的狀態；大型一線廠的成交量也黯淡，龍頭股國巨成交量僅3000多張，華新科、禾伸堂成交量也跌至1815張、280張，千如、鈞寶、今展科等成交量僅百張左右。

就基本面而言，由於1、2月有工作天數減少影響，本季被動元件廠營收將持續下滑，除了國巨併入奇力新，單季營收有所支撐之外，被動元件廠首季營運仍逆風，惟標準型MLCC庫存消化步入尾聲。