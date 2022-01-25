法國陸軍在北非的馬利共和國進行反恐與維和任務，稱為巴爾赫內行動(Operation Barkhane)。結果1名法國陸軍准將在馬里北部加奧(Gao)的一個軍營裡，遭到迫擊砲攻擊而喪生。

防衛世界(Defense World)報導，法國國防部表示，事件發生在1月22日下午5點左右，法國陸軍第54砲兵團的亞歷山大•馬丁準將( Alexandre Martin)在加奧的沙漠作戰平台（PfOD）視察時，遭到十幾迫擊砲的齊射，立即身受重傷，雖然趕緊送往醫療站急救，但仍因傷勢過重身亡。除准將死亡之外，附近9名士兵則受到輕傷。

馬丁將軍的死，使法國向馬里部署部隊的9年以來，戰鬥死亡總數達到 53人。

未經證實的報導稱，砲擊來自軍營的東北方5~6公里左右，應該是與基地組織有關連的伊斯蘭支援組織(JNIM)。

法國每年在這項任務上花費約8.8億歐元(275.83億新台幣)。超過4,000名法國大兵駐紮在動盪和貧困的西非撒哈拉地區，其中大部分在馬里。法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)表示，法國繼續在該地區打擊恐怖主義的決心不會改變。

不過法國與馬利政府的關係正在生變，2020 年8月，馬利軍事強人阿西米•戈伊塔上校(Assimi Goita)發動軍事政變，推翻掉原本法國屬意的文人政府，法國和馬利之間的關係開始惡化。

法國對馬里軍政府僱請傭兵華格納集團(Wagner Group)感到惱火，這些傭兵很可能是俄羅斯政府在背後支持。

西非聯盟(ECOWAS)也對馬利發動制裁，這一舉措也得到美國、歐盟和法國的支持。