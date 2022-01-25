新冠肺炎本土疫情持續延燒，根據中央流行疫情指揮中心統計，目前有6案感染源仍不明，包括今日桃園新增的幼兒園姐妹、退休男，以及日前的大湳市場母女、宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店、台北房仲與圓山飯店案，以及桃園孕婦，需要繼續追查，或是等到觀察期結束。

指揮官陳時中表示，針對現有的幾起群聚案，定序都會做，有些初步，還沒有到全基因的序列，這些比對對我們的線索有幫助，至於實聯制都是地方有在做的事情，如果聯絡的好，是不錯的管道。

陳時中表示，他沒辦法完全記住，但目前有印象的感染源不明事件有6起，包括宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店的源頭還沒找到，台北房仲（圓山飯店）案雖然有指標個案，但是關聯還沒連上。

另外，陳時中表示，今早確診的幼兒園姐妹、58歲的龍潭退休男，也還沒有線索。至於在太陽能公司上班，媽媽有大湳市場的足跡的母女，以及日前確診的桃園孕婦，也還沒找到源頭。這些個案都需要繼續追查，或是等到觀察期結束。