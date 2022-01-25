2022年桃園市長選戰，成為各界關注的焦點之一，《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，自己從有意參選市長的前民黨立委鄭寶清處獲得一份民調，民調結果顯示，鄭寶清對上三位可能參選的國民黨方面的人選均勝出。不過，資師媒體人韋安卻說，為何不拿羅智強的民調和鄭寶清比較，若羅能勝鄭，國民黨確實應該考慮讓羅智強出線桃園的可能性了。

韋安今天(25日)在臉書上表示，吳子嘉前天透露，鄭寶清的單位給了他一份委託山水民調公司做的一份民調，結果顯示：鄭寶清vs邱奕勝，是37.5%對25.3%；若對上魯明哲，則是33.5%對30.7%；若對上前縣長吳志揚，37.9%對30.4%；也就是說，鄭寶清全勝目前國民黨的可能人選。

但韋安也說，為什麼不拿鄭寶清和羅智強做民調比較？若羅能勝鄭，國民黨確實應該考慮，讓羅智強出線桃園的可能性了，「某位名嘴可能對小弟這樣的說法，有意見了」。

此外，吳子嘉23日在自己經營的網路直播節目《董事長開講》中也表示，國民黨方面，民調最高的是立委魯明哲，但兩人的差距在誤差範圍內，「我也不知道鄭這麼強」。這份民調和美麗島的道理相同，就是國民黨掛了，「魯明哲是最強的，怎麼可能輸鄭寶清？」如果魯明哲輸掉，國民黨就沒辦法選了。

吳子嘉還指出，「我所知道的，國民黨桃園最強是魯明哲，但魯明哲才剛當選第一屆立委」，且當初他和邱奕勝說好了，魯明哲不會在這一屆出來選市長，但如果邱奕勝不選，魯明哲出線可能性很大。