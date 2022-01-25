炎熱的天氣、胃又不舒服，讓兩盤聽牌優勢在手的西班牙名將納達爾(Rafael Nadal)，被小他13歲的加拿大選手沙普瓦洛夫(Denis Shapovalov)將戰線延長到第五盤，決勝盤納達爾展現出更好的把握度，最終在歷時超過4小時的馬拉松大戰，以6比3、6比4、4比6、3比6、6比3獲勝，生涯第36度挺進到四大公開賽男單4強。

賽後納達爾透露，自己到了第四盤胃真的很不舒服，影響他在場上的專注力，只好申請傷停請醫生、防護員幫他緩解不適，很幸運解決問題，自己也挺過沙普瓦洛夫的追擊，終於來到4強。比賽最後一分結束時，沙普瓦洛夫怒摔球拍，納達爾還被發出的聲音吸引了一下注意力，再回過頭和坐在球員包廂的團隊慶祝。

由於今年澳網兩場男單4強戰都安排在周五進行，這代表納達爾接下來有2天休息時間，他笑說：「我已經不是21歲的年輕小伙子，今天又是辛苦的五盤大戰，有多點時間恢復很不錯，希望我能準備好面對下一場挑戰。」

這場場邊賽後訪問主持人是美國退役名將柯瑞爾(Jim Courier)，表示納達爾雖然不是21歲，但可是要來問鼎21座四大公開賽冠軍的球星，他也很佩服納達爾一一克服去年腳傷，澳網前又感染新冠肺炎，比賽中胃不舒服等考驗，穩穩朝冠軍邁進，納達爾回應，無法控制人生中出現的難題，只能努力讓自己進步，很幸運他能回到球場，又來到了澳網4強。