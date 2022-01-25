M·A·C超顯白系列_超顯白水光養膚霜，1800元。（M·A·C提供）

M·A·C超顯白系列。（M·A·C提供）

專業彩妝M·A·C熱銷排行榜的超顯白系列全新升級再進化，包含韓國銷售冠軍玫瑰濾鏡乳，以及神級美白粉餅超顯白粉餅，更將美白保養、防曬潤色、清潔卸妝，以及遮瑕度由輕到高的底妝神品全數收編，全方位挑高亮白天花板，滿足對水嫩透亮的極致渴望。

超顯白系列皆含超顯白C3水亮白複方，超顯白防護飾底乳玫瑰濾鏡乳 在韓國位居暢銷排行榜榜首位置，幼態顏歐逆妝檯上都有，是每個韓妞發光肌的第一步秘密武器，同時也在台灣長年佔據熱銷榜，不斷在亞洲市場刷新熱賣佳績。

M·A·C亞太區藝術教育訓練總監。全新超顯白系列從清潔、護膚、妝前打底，提供完整水嫩玫瑰光養膚旅程，立刻體驗「粉亮玫瑰光妝前3招」，讓全臉肌膚飽水澎潤，由內而外散發玫瑰光，打造視覺年齡少10歲的水光幼態軟嫩小白臉。

第一步，可以在超顯白水光潔膚露溫和清潔後，先使用超顯白水光喚膚露輕拍全臉，軟化角質並淨化肌膚，第二次則由眉心、額頭、蘋果肌、嘴角法令紋、下巴，在臉部中央的心型位置加強，開啟心型光圈，保濕補水、鎮定舒緩肌膚，立即顯白並帶有透亮的水光感。接著滋潤拋光，輕壓2到3下超顯白水光養膚乳，在臉頰、下巴以及前額處以畫圓拋光方式按摩直至完全吸收，輕盈水感的乳液質地，讓肌膚飽水零厚重，如玫瑰花瓣般柔軟滋潤。

最後以超顯白水光玫瑰乳均勻塗抹全臉，建議用量為50元硬幣大小，同時達到防曬、妝前、潤色、保養 4 in 1！不僅能讓後續底妝更服貼，內含櫻桃粉珍珠也可以修飾肌膚蠟黃以及膚色不均，透出有如戀愛ING的粉亮玫瑰光。