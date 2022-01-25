雲林縣選手去年參加110年度全國國語文競賽獲15個特優、30個優等，總成績歷年來最佳，也是六都以外16縣市第一。縣府教育處表示，雲林縣選手吃苦耐操，縣府也積極培訓，從各縣市聘請專業講師擔任「小組長」傳授至少8次，另指派4名校長陪伴，激發為縣爭光的企圖心。

雲林縣去年成績囊括15個特優、23個頂，總成績六都除外僅次於彰化縣，名列第二；今年獲特優15個、優等獎30個，總成績勇奪六都以外第一。

今年15個特優獎得主有國語演說斗六國小莊于萱、國語字音字形北辰國小陳君慧、客家語朗讀崙背國小黃子熏、寫字安慶國小李東騰、布農族語情境式演說樟湖國中小布霓‧伊斯瑪哈單‧伊斯立端、國語演說斗六國中楊明蕙、客家語情境式演說崙背國中廖帷竣、作文斗六國中王思霓、國語朗讀福智高中蘇凡誠、閩南語情境式演說虎尾高中張娗瑀、客家語朗讀虎尾高中李安庭、國語朗讀僑真國小教師沈淑芬、國語字音字形北港高中教師謝玉娟、閩南語朗讀鎮南國小教師張東慈、作文社會組林玫芳。

教育處說，自108年度起曾獲特優者不得再參加該語言該組該項競賽，每一年的特優得主都是新科得主，雲林縣2年來產生30名特優得主，縣府頒發選手及指導老師各3萬元獎金。

教育處說，從初賽、複賽、決賽，準備過程寂寞又辛苦，為陪伴選手成功走完全國賽最後一哩路，從各縣市聘請專業講師培訓8堂課，需到校輔導者再加課。

另為凝聚選手的向心力，指派4位曾是選手的國小校長陪伴與輔導，元長鄉和平國小校長車達指導國語文、斗南國小校長王俊孝指導閩南語、崙背國小校長李秉承指導客語、虎尾光復國小校長黃有智指導員原住民語及寫字、作文。

在培訓機制有效激勵下，雲林縣2年來國語文競賽成績斐然，虎尾高中張娗瑀同學曾獲109年全國語文競賽情境式閩南語演說國中學生組特優，今年代表雲林縣參加情境式閩南語演說高中學生組又榮獲特優；安慶國小學生李東騰除獲得110年度全國語文競賽寫字項目特優，全國學生美術比賽書法類也榮獲特優；鎮南國小教師張東慈勇奪閩南語朗讀特優，她所指導的學生王珍獲閩南語情境式演說優等、學生王宣云獲閩南語朗讀項目優等。