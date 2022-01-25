台灣女孩周子瑜到韓國出道組成Twice後一炮而紅，甜美又有氣質的外貌及舞藝為她擄獲一票粉絲心，人氣變旺的象徵便是在各地都可以陸續找到所謂的「子瑜翻版」，20歲的香港女星區明妙氣質清純俏麗，眉宇之間頗有周子瑜剛出道時的青澀感，因此也被媒體封為「港版子瑜」之一，最近她曬出自己穿上超短上衣露出整件運動Bra打遊戲的美照，引來網友封她是新一代電競女神。

區明妙5年前因演出《親親我好媽》，以清純造型引發討論，被觀眾封為港版周子瑜，但她其實也是女團前Honey Bee成員之一，近年演出過《愛·回家之開心速遞》、《使徒行者3》，今年初更在《愛上我的衰神》中演技備受肯定，劇中她飾演慘被虐殺的「潘小渝」，戲份多若演不好便容易被放大討論，但她從現身到最後死不瞑目的眼神都讓人印象深刻，IG粉絲人數也在這段期間飆升近10倍。

去年區明妙受訪，分享蠟燭兩頭燒的辛勞，她既是學生又得兼顧演員工作，坦言過程中曾惹老師不開心，其實只是部分老師認可她這樣做，還有老師會在課堂上意有所指酸她說：「有些人為了自己的星途而選擇翹課拍戲」，她當下心裡雖受傷，也明白人生本來就是有得有失，為了不讓母親擔心，成熟的她將苦往肚子裡吞，沒跟媽媽說。

在IG自我介紹稱作「無敵美少女」的區明妙，如今IG已經有7萬多名粉絲，近日她在IG上為鍵盤、滑鼠、耳機發業配文，寫下：「抗疫宅在家，打機設備都要專業級！」，照片中可見她穿上激短白上衣，裡面的灰色運動內衣和事業線全都露，圓弧曲線相當誘人，從背後看來還可見她的小蠻腰和性感無贅肉美背，加上微捲長髮自然放下，引來網友狂留愛心回應：「So pretty」。