國內COVID-19本土疫情再掀波瀾，有感於第一線防疫參與抗疫，會接觸到不特定民眾，聯電榮譽副董事長、互貴興業董事長宣明智指示互貴興業捐贈1500劑快篩試劑給桃園市政府消防局、600劑快篩試劑給勞動部移工訪視人員使用，讓這些第一線的防疫人員面對看不見的病毒，可以提早預知風險，也可確保心愛的家人避免感染。

農曆年節將近，各行各業都在春節假期前作最後衝刺，但國內疫情再度升溫，特別是桃園市出現多起群聚感染。互貴興業表示，年節將近，第一線的消防救護人員因為協助抗疫，存在著高度的染疫風險，為了讓消防救護弟兄安心，也確保他們的家人避免感染，特別捐贈1500劑快篩試劑，讓他們能在過年休假前進行快篩，確保自身健康無虞，更可以安心陪伴家人過年。這次捐贈由桃園市政府消防局局長謝呂泉代表接受，謝呂泉除了表達感謝之意，也期許第一線的消防人員繼續在崗位上盡心盡力。

另外，桃園市大園區亞旭電腦發生移工群聚感染，勞動部緊急啟動移工訪視，要求雇主必須要符合勞動部對移工生活管理訂出的相關規範，同時也要求聘僱超過50人以上，必須儘速進行全面快篩。

有感於勞動部在移工查察的第一線同仁、移工訪視員的辛勞，互貴興業捐贈600劑快篩試劑給勞動部勞動力發展署負責移工業務同仁，以及基隆、台北、新北、桃園、新竹、苗栗等移工人數較多的重點區域的移工訪視員與機場及1955通譯，讓這些工作人員同樣也可以在過年返鄉前進行自我快篩，再平安返鄉。勞動部下午由勞動力發展署跨國勞動力管理組官員代表接受。勞動部官員表示，謝謝企業善舉，會儘速將這分心意轉送至移工訪視員手上。