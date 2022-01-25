花旗私人銀行亞太區經濟分析主管劉利剛表示，2021年下半年中國對多個行業的監管收緊，財政政策和措施亦有所減慢，令增長動力放緩，2022年上半年料中國人民銀行降準25個基點，MLF利率降兩碼以支持經濟動力，料大陸全年GDP增長約4.5％。

而大陸貨幣政策和美國背馳，加上估計大陸政府不欲匯價太強損害出口表現，劉利剛認為，人民幣年內會有貶值壓力，但相信幅度不大，6.5或見底。

監管方面，劉利剛稱，2022年料大陸房市監管如按揭以至銀行對發展商貸款限制有所放寬，部分同業能再在境內外市場發債融資，行業有望軟著陸，房價不會大跌，但全行業投資發展金額年增率或見零增長。

花旗私人銀行亞洲投資策略主管彭程稱，市場對大陸房契債務在未來數月仍會有憂慮，令金融股估值難大升，另由於政策主要支持房企完成項目，和出售樓房應付正常社會需求，並非所有大陸房企業可受惠，大陸房債短期會續受壓，由於風險仍高，如果投資者希望買大陸房契債，花旗偏好強勁資產負債表，和沒有大型短期償債壓力的大陸房地產公司債券。