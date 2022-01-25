在眾多瑞士腕錶品牌當中，ORIS以環保色彩鮮明、充滿理想與生活品味著稱，向來深受錶迷的喜愛。今年一開春，ORIS宣布與生產永續鹿皮的Cervo Volante攜手合作，為Big Crown系列指針式日曆腕錶打造皮革錶帶，皮革生產過程環保，不使用化學藥劑和肥料，為永續環保立下典範，更添佳話。

Cervo Volante永續鹿皮為Conny Thiel-Egenter與Kadri Vunder Fontana兩位女科學家合力創辦的永續時尚品牌。（ORIS提供）

近年來ORIS提倡「Change for the Better」企業願景計畫，在全球推動回收海洋垃圾、關心水資源、動物保育等環保議題，且多次在台灣舉辦淨灘活動，傳遞「愛地球」的企業理念，並以永續時尚為目標，生產腕錶的過程提升工廠和供應鏈的效率，力求節能環保，並減少污染。

ORIS與Cervo Volante永續鹿皮攜手合作推出三款聯名錶，採用Cervo Volante環保永續鹿皮錶帶。（ORIS提供）

今年，ORIS與Cervo Volante永續鹿皮合作，為Big Crown系列指針式日曆腕錶打造皮革錶帶，三款腕錶有岩石灰、冰川藍、蔥鬱綠三種錶盤色調，分別搭配深褐色、橡木棕色或白蘭地色三種不同色系的皮革錶帶，配色源自阿爾卑斯山四季不同變化的色彩，藉此頌讚自然之美。

ORIS Big Crown x Cervo Volante聯名表，冰川藍表盤搭橡木棕色鹿皮表帶，6萬元。（ORIS提供）

瑞士Cervo Volante是Conny Thiel-Egenter與Kadri Vunder Fontana兩位女科學家合力創辦的鹿皮皮革品牌，有鑑於瑞士政府為維護生態平衡，每年都會合法獵殺1萬5000隻野生赤鹿，以往鹿皮皆遭丟棄焚毀，十分可惜，因此兩位女科學家決定啟用瑞士最後兩家皮革鞣製廠，將廢棄的鹿皮製成皮件商品，以避免資源浪費。

ORIS Big Crown x Cervo Volante聯名表，岩石灰表盤搭深褐色皮表帶，6萬元。（ORIS提供）

由於Cervo Volante使用的皮革源自野生的鹿，而非人工牧養的鹿，生產過程不需使用化學肥料，加上皮革鞣製生產過程使用百分之百天然植物染料，可減少化學染料對空氣、水源造成的污染，十分環保且符合永續時尚的精神。

ORIS Big Crown x Cervo Volante聯名表，蔥鬱綠表盤搭白蘭地色皮表帶，6萬元。（ORIS提供）

Oris x Cervo Volante合作的Big Crown指針式日曆腕錶套裝組，除了搭配可快拆的永續鹿皮錶帶外，套組還包括以永續鹿皮製成的旅行錶袋和卡片夾。