農曆春節將近，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，近期入境人數雖減少，落地採檢陽性率也稍微低一點，昨天為2.26％，今天上午為3.27％。據指揮中心統計，目前國內仍有3萬5529人正在居家檢疫。

陳時中表示，昨天（24）日共有9個落地採檢航班，共採檢530人，驗出12名陽性，已列入今天公布的境外移入個案，陽性率為2.26％；今天上午4航班共採檢153人，驗出5名陽性，陽性率3.27％。

春節入境高峰已過，疫情指揮中心發言人莊人祥會後補充說明，目前尚有3萬5529人正在接受返台後居家檢疫，其中2.7萬住在集中檢疫所和防疫旅館，其餘約8500人是在家檢疫；全台集中檢疫所共有4000多間量能，目前2489人入住，尚有1500間空房。

近來本土疫情遍及9縣市，以桃園最多，高雄第二，其他還包括台北、新北、新竹市、新竹縣、宜蘭、基隆、台南。據疫情指揮中心統計，目前全台共6318人遭匡列為居家隔離。