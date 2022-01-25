瑞士鐘錶製造商Swatch集團周二表示，在2021年銷售和獲利回升，預計今年按當地貨幣計算的銷售成長將達到兩位數。
該Omega、天梭和浪琴手錶製造商指出，集團去年轉虧為盈，淨利為7.74億瑞士法郎(約8.45億美元)，而2020年為虧損5300萬瑞士法郎。按照固定幣值計算的全年銷售為增加近30%，來到73.1億瑞士法朗。
瑞士鐘錶業在去年強勁復甦，但是Swatch集團的市占率一值被更奢侈的勞力士和蘋果手錶等連網手錶搶佔。
Swatch股價在去年的上升明顯低於其它鐘錶同業，股票在去年九月退出瑞士藍籌股的SMI指數。
歸功於強勁珠寶業務，以及奢侈品市場出現更大復甦，瑞士同業歷峰集團(Richemont)本月報出銷售大幅的增長。
Swatch集團去年營業利益率為14%，高於2020年的0.9%，也高於2019年的12.4%。排除生產的鐘錶和珠寶部門去年營業利益率則為17.7%。
該公司表示，董事會將在下次會議上決定派息方案。
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