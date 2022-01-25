陸島酒店坐落於金門縣金寧鄉下埔下，董事長吳椿江是福建龍岩人，號稱是金門唯一的陸資民營企業，也是唯一在台取得永久土地所有權的中資企業。（李金生攝）

金門唯一陸資企業陸島酒店計畫聲請破產，董事長特助許瑞芸表示，原因不是因疫情流失客源，而是遭到大陸貸款銀行的無理打壓。縣府表示將由消保官協助維護訂房旅客和地區旅行業者權益，確保業者遵守定型化契約應記載事項。

陸島酒店坐落於金門縣金寧鄉下埔下，2014年由陸資經營，董事長吳椿江是福建龍岩人，號稱是金門唯一的陸資民營企業，也是唯一在台取得永久土地所有權的中資企業。在疫情影響和壓力下，2年多來仍維持正常營運。

董事長特助許瑞芸表示，陸島酒店向〈中國進出口銀行廈門分行〉貸款，額度雖授信為1.8億人民幣，但實際支取僅為6931萬元，貸款期限至2024年6月30日止，而在2014年6月放貸前，陸島酒店按該銀行的要求事先出具1.8億元本票，2014年6月30日中國進出口銀行廈門分行發放貸款6931萬元。

許瑞芸說，迄2019年6月21日止，雙方相安無事，陸島酒店均按約履行，從未欠付分文本息，但該銀行以這項對台項目可能存在風險為由，授權台灣管理銀行台灣中國信託商業銀行於2019年7月2日宣告金門陸島酒店有限公司違約，並要求提前一次性歸還6931萬元貸款餘額。人在廈門的吳椿江多次協調中國進出口銀行廈門分行未果。

許瑞芸說，2021年6月16日，中國進出口銀行廈門分行罔顧事實，再要求台灣中國信託銀行以本金1.8億元人民幣向台北地方法院聲請裁定給付，台北地方法院裁定支持，陸島酒店不服提出抗告。2022年1月12日台灣高等法院作出終審裁定，駁回陸島酒店抗告。至此，中國進出口銀行廈門分行通過台灣法院把6831萬元的貸款本金「放大」變成1.8億元。

許瑞芸說，依台灣法律規定，如要暫時中止台灣法院的強制執行，陸島酒店必須向法院繳交22％的保證金，即人民幣3960萬元，並提起執行異議訴訟，訴訟費％，即人民幣180萬元，2項合計人民幣4140萬元，陸島酒店無力繳交，走投無路，近日將聲請破產。

縣府觀光處表示，事涉陸島酒店與銀行往來的爭議，縣府不宜介入，但對任何旅宿業者中止營業，縣府均深感遺憾，也會持續關注事情發展。