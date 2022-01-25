交通部航港局今（25）日表示，今年度規劃開辦264班次船員專業訓練公費班，提供6842人次訓練機會，比去年度增加34班次、近千個訓練名額。參與公費班訓練的船員，只須負擔約7成訓練費用。

航港局表示，受全球新冠疫情影響，為維持航運整體產業運作，去年於本土疫情嚴峻期間提供證書展延服務，以確保船員工作權利。因此，今年船員訓練公費班，除參考各證書到期統計數據外，特別依據當前船員訓練需求，調整相關訓練科目的開設班次及數量。針對船員訓練需求大宗的換證複習訓練，較去年度總計增加42個班次，1176個名額。

111年船員專業訓練公費班，航港局分別委託國立台灣海洋大學、財團法人中華航業人員訓練中心及國立高雄科技大學於南部、北部辦理，相關訓練課程除可至船員智慧服務平台https：／／el-sol.mtnet.gov.tw／Portal／Home最新公告查詢外，亦可逕洽詢各訓練機構。未來航港局將不定期檢視訓練需求，協調訓練機構，適時加開各項船員專業訓練公、自費班。

航港局也特別提醒，各項訓練公費班於開課日期前2個月上午9時起同時開放線上報名及向訓練機構實體報名，有需求者務必掌握報名期程。