歲末年終即將到來，民眾陸續領到年終獎金，不少上班族開始規劃如何妥善運用，玉山銀行建議需把握「ASAP」四大重點，才能做好資產保值並穩健增值。重點一為抵抗通貨膨脹（Anti-inflation），隨著疫苗施打普及化，在全球景氣逐漸復甦、市場資金充沛推升物價走揚的情況下，高通膨隱憂也慢慢浮現。在現今低利率環境，資產更要抗通膨，建議應適時參考市場趨勢，以掌握投資契機。重點二則為擬定儲蓄計劃（Saving），在扣除必要支出項目後，可將所剩的獎金分配為不同用途，並預留一定比例做為儲蓄及理財之用，為日後投資規劃預留較充裕的資金來源。重點三係指調整資產配置（Adjustment），隨著市場變化及人生各階段的風險承受度不同，提醒民眾應定期檢視資產配置，才能因應市場波動及趨勢即時調整投資組合，建構穩健的投資佈局。重點四是做好全面準備（Preparation），在變化快速且充滿不確定性的時代，更應考慮生活中難以預料的風險。傳統型保險產品以保障功能為訴求，可提早規劃以支應意外發生時的開銷，避免沉重的費用對家庭造成額外負擔，而投資型保單除提供保險保障功能外，也能藉由投資帳戶創造長遠穩定的金流。為能享有更好的生活品質及退休生活，鼓勵民眾可善用多元的理財工具達到整體規劃之目標。玉山銀行近期推出「e起退休go」活動，可透過定期(不)定額的方式，長期投資退休類型的相關基金，利用時間複利的效果協助資產穩健增值。此外，全球氣候變遷為各國極為重視的課題，ESG亦進一步引領投資浪潮，玉山嚴選與氣候變遷、環境、社會責任議題相關之ESG基金，並推出「玉見ESG」活動，協助顧客掌握環境永續投資契機。玉山財富管理用心滿足顧客的需求，為個人及家庭不同人生階段進行全方位的資產規劃，透過專業理財團隊、豐富產品平台及多元交易通路，提供顧客完整的金融服務，讓顧客能安心地將有形的財富託付給玉山，更多無價的財富留給自己。