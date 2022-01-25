梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）以自然萬物為創作靈感，向來春意盎然，充滿了勃勃生機，近日李心潔佩戴梵克雅寶Alhambra系列珠寶登上Bella儂儂時尚雜誌封面，以萬種風情詮釋Alhambra珠寶的百搭時尚，為年節走春拜年最添氣場。

李心潔佩戴梵克雅寶Alhambra系列珠寶登上時尚雜誌封面。（擷自Bella雜誌）

為迎接中國農曆新年，梵克雅寶推薦全新登場Lucky Animals系列可愛Q版祥虎胸針，以及繁花似錦的Frivole、幸運草的Alhambra，走春拜年不僅時尚吸睛，且可開運招財。

梵克雅寶Lucky Animals系列Tiger胸針，24萬8000元。（Van Cleef & Arpels提供）

Lucky Animals系列胸針向來是梵克雅寶最受歡迎的珠寶，有些VIP甚至會固定上門收藏可愛動物胸針，今年梵克雅寶為迎接中國虎年，推出一款可愛Q款祥虎Tiger胸針，虎嘯迎春，更添喜氣，選用古羅馬的健康守護石虎眼石，亮黃褐棕虹彩勾勒美麗的毛皮，並以圓珠飾邊，彷若蓬鬆鬃毛，充滿了創意與童心。另有一款山羊Goat胸針，以彩寶為素材，賦予獨一無二的神態氣韻，十分俏皮可愛。

梵克雅寶Lucky Animals系列Goat胸針，24萬8000元。（Van Cleef & Arpels提供）

除了可愛動物，廣受女星與時尚人士喜愛的梵克雅寶Alhambra系列珠寶，也推出2022年新品，以璣鏤雕花 (guilloch)黃K金勾勒幸運草葉，精雕葉脈猶如豔陽的萬丈光芒，再加上雕花與鋪鑲鑽石，更加耀眼奪目，教人目不轉睛。

春天是繁花盛開的季節，梵克雅寶以花朵為靈感打造的Frivole系列珠寶，在春光明媚之際燦然綻放，以三片心形花瓣構成的花朵在春風中輕盈飛舞，是以世家引以為傲的「黃金之手」 (Mains dOr)鑲嵌雕琢工藝打造，大小高低錯落的花朵在女人的胸前、耳際與指間綻放，百花迎春，更添祥瑞。

梵克雅寶Vintage Alhambra手鍊，5枚幸運四葉圖騰，璣鏤雕花黃K金，41萬3000元。（Van Cleef & Arpels提供）

梵克雅寶Frivole耳環，玫瑰金、鑽石，48萬3000元。（Van Cleef & Arpels提供）

另以品味美學著稱的Perlee系列珠寶，以圓弧流暢曲線演繹光燦魔法，金質圓珠與細緻四葉草相互對應，十分優雅唯美。