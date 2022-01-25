蔡英文總統2016年上任後，總統府網頁改版，但網頁上方以綠色總統府籠罩的展開國旗圖，卻被壓成扁平狀，不符「中華民國國徽國旗法」的國旗配置比例，遭質疑山寨國旗扭曲國格，如今4年後仍未修正，國民黨立委洪孟楷昨提出刪減、凍結總統府研發預算提案後，因此總統府也在一日之內更正國旗形式。

洪孟楷在2017年時質疑，國旗是我國最崇高且具體象徵，樣式不可善加變動，但總統府去年花了519萬元將官方網頁大改版，卻把國旗搞成像是「山寨版」，這究竟是蔡政府執掌國政專業不足，還是故意畫錯，凸顯不承認中華民國立場？

中華民國國徽國旗法第4條規定，國旗展開旗面的橫（寬）縱（高）長度比應為3比2，含白日的青天旗面部分展開的長方形面積應占全旗4分之1，也就是青天橫（寬）縱（高）長度比應「等比」占總旗面各2分之1。

但總統府網頁的國旗，展開全旗面的橫（寬）縱（高）長度比約為17比9，基本樣式已經比國旗法規定「矮胖」；含白日的青天旗面部分，橫（寬）縱（高）長度比約為4比3，又比國旗法規定的3比2變得「清瘦」。

而總統府網頁國旗中的青天旗面，縱（高）的部分雖符合展開全旗面高的2分之1，但青天旗面的橫（寬）卻大概只有全旗面寬的3分之1多，整體旗面設計，青天旗面部分大幅縮水，感覺像「擠在」國旗的左上角。

立院昨晚朝野協商總預算時，洪孟楷提出，刪減、凍結總統府研發預算提案形式，要求總統府限期專案報告才同意解凍預算；列席的總統府副秘書長李俊俋急忙以國旗圍巾格式解釋，但民進黨團總召柯建銘則認為，設計有錯改正就好。

而總統府也在一日之內更正國旗形式，如今凍結提案已撤，洪孟楷指出，在2017年時就質疑總統府當時花了519萬改版的總統府官網的國旗樣式有問題，完全不符合「國旗法」規定，且不斷硬坳、堅持圖像設計符合規定不願意改正，尊重國旗，有這麼難嗎？

洪孟楷表示，就任立委後，在審議今年度的總統府預算案，再次提出總統府官網上國旗設計不符比例，屬於人為疏失；昨晚一夜之間更正官網國旗圖樣格式，證明之前說的種種藉口都是在瞎扯，現在還原國旗設計、告別山寨國旗，這是依法行事、也是回歸常軌。

洪孟楷強調，總統府是國家門面，任何政黨都有能政黨輪替。但國旗代表的是中華民國，一切都應依照法令規定，現在總統府官網願意改回符合規定的國旗樣式，還是予以肯定，要求未來無論任何政黨執政，都能尊重代表中華民國的這面國旗。