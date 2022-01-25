新竹地檢署有鑑於酒（毒）駕駛行為對於用路人造成生命財產嚴重威脅，貫徹從嚴執法決心，25日駁回58歲高姓男子易科罰金聲請案，發監執行。

高男犯酒駕公共危險罪，經花蓮地方法院判處有期徒刑3月確定，他向受囑託執行案件的新竹地檢署聲請易科罰金。

檢察官傳喚高男到案，發現高男在105、108年已有2次酒後駕車公共危險罪，分別經檢察官為緩起訴處分及法院判決有罪確定的紀錄，於109年1月9日執行完畢。

高男在去年9月16日，在花蓮縣某處飲用酒後，已達不能安全交通工具狀態，仍駕駛自用小客貨車而為警查獲，檢察官認高男顯見自制力不佳，且長期心存僥倖，整體考量後，駁回其易科罰金聲請，發監執行。

新竹地檢署強調，酒（毒）駕行為嚴重威脅一般往來公眾之生命、身體、財產，國人早已深惡痛絕，對觸法行為人，將持續嚴正執法立場，以守護公共安全。

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