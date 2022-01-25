全台最大蘋果經銷商德誼宣布推出全新會員App，祭出分級福利優惠，會員除享有各式折價券與專屬服務外，另結合遠傳心生活與遠傳幣累點機制，消費者購買指定主打商品並上網登錄即可獲得遠傳幣，兌換各式食衣住行育樂，此外，德誼將在1月27日於全台門市及遠傳心生活APP同步開賣「福虎生風開運福袋」限量1600組，每組售價999元。

德誼表示，數位全新會員App結合分級福利制度，消費者於官網或下載App成功註冊會員後，即可獲得100元配件購物金入會禮，並立即享有會員福利，依據消費者年度消費累積，共分為四種會員等級，只要下載App並註冊成功即為一般會員，一年累積消費10000 元至59999元為金牌會員；60000至119999元為白金會員； 120000元以上為黑卡會員，可享有會員好禮、新品預約、專屬課程及維修與原廠健檢等優惠與服務。

另外，德誼也指出，會員於全台門市消費iPhone、iPad、MacBook 與Watch系列商品，上網登錄即贈遠傳幣點數，每周限量250位，1塊遠傳幣等同於1元新台幣，可於遠傳心生活或friDay購物使用，只要年度消費已達跳級條件，次月即可立即升等且新等級有效年限為一年，在會籍期間達到消費額度，次年即可繼續維持會籍。