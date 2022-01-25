文化部25日舉辦第15屆文馨獎頒獎典禮，台電再度以「文化資產保存、文化藝術展演及推廣」三度蟬聯文馨獎金獎肯定！台電自2016年啟動文資保存、公共藝術與文化展演計畫，也為首度編列文資專案預算、成立專責單位並招募文資專職人才的國營事業，累積投入數十個單位、上百人清查萬件文資，並辦理多場文資特展及遺址文資活化推廣等，支持國內藝術文化活動總投入超過9000萬元！

台電表示，除堅守穩定供電使命外，台電也積極投入文化藝術、文資保存等領域，點亮家園同時，也點亮臺灣文化藝術。

台電期望以文化藝術事業承擔企業社會責任、進行公共事業溝通，從「軟實力到暖實力」，而文化部文馨獎主要獎勵支持文化藝術事業的企業、團體或個人，兩年舉辦一次，台電自2017年以大樓開放空間改造公共藝術，獲文化部第13屆文馨獎，成為該獎自1998年舉辦以來第一個得獎的國營事業，2019年以「文化資產保存、文化藝術展演及推廣」獲文化部第14屆文馨獎金獎及企業貢獻獎雙獎，今（2022）年15屆文馨獎又再度勇奪金獎，成為三度蟬聯文馨獎的國營事業。

台電說明，台電文資團隊以「先典藏研究，後展示教育」為核心，5年來藉由文物資產保存運維專案計畫，聯手各專業文資清查團隊，陸續進行大甲溪、濁水溪流域等水力發電系統、台電文檔、台電球隊、本島火力發電、配售電、輸供電系統等共14個主題清查作業，同時並出版「台灣電力文化資產叢書」十餘冊；台電表示，透過文物清查，守護臺灣電業文化資產與歷史，如去（2021）年輸供電系統文化資產清查逾1500件文物，其中更清查出一本將近一百年歷史的「北部鐵塔送電線用地台帳」。

台電進一步說明，台電後續也集結相關電業文資，持續與內外部團隊攜手合作，如在2019年、2020年台電分別舉辦「川流電湧」、「島嶼脈動」文資保存特展，吸引共約10萬人一同從台灣電業發展見證台灣豐富歷史文化。除了繼續「說故事」展示臺灣電力發展豐碩的文史資料，台電也以展覽形式傳遞電力科普知識，如2019年舉辦「美感電域特展」，以「打開變電箱」為企劃概念，從「電」與「美」的角度切入，台電一步一腳印推動電力文化結合美學，期待與全台各地觀者分享，從過去、現在到未來，電力與這片土地及生活的緊密連結，讓臺灣電力的專業與美被更多人看見，並傳達台電與時俱進的電力智慧與發展歷程。

台電指出，近年也積極投入企業文化藝術展演及推廣，除邀請藝術家、藝文團體於台電舉辦近50場展演活動，也以實際行動投入藝術銀行畫作租賃，租賃超過100件台灣本土藝術創作，展示於公共及辦公空間，未來台電將持續在全臺推動各項藝文活動，盡企業的一份力量來支持臺灣的文化政策，讓台電的藝文足跡像臺灣的電力一樣發光發亮。