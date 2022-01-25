IC設計去年拚賺6股本資優生排排站，一字排開包括股王矽力-KY(6415)、聯發科(2454)、聯詠(3034)、瑞鼎(3592)、譜瑞-KY(4966)，迎戰2022年，在晶圓產能持續緊張、各項應用快速發展下，IC設計仍將趨向賣方市場。

IC設計2021年營運大爆發，疫情帶動的居家辦公、遠距教學讓電子消費市場快速升溫，加上晶圓代工嚴重緊缺，IC設計廠除可將成本轉嫁予客戶外，在產能有限下，IC設計業者也均更傾向出貨給高毛利率產品，故也對毛利率帶來正面支撐，多檔個股獲利在2021年可望挑戰登峰，點將2021年有機會挑戰大賺6個股本的IC設計悍將就包括股王矽力-KY，指標股聯發科，驅動IC雙指標聯詠、瑞鼎，以及高速傳輸相關的譜瑞-KY。

聯發科累計2021年前三季每股獲利51.57元，由於第四季旗艦天璣9000已經進入出貨階段，多家大陸手機品牌廠OPPO、小米、vivo以及榮耀等均有採用，且客戶端多反映正面，天璣9000單價超過百元美金，ASP明顯高於平均，對於毛利率提供有效支撐，在預期其第四季淡季不淡下，全年若無意外，挑戰6個股本意味濃厚。

驅動IC兩大指標股聯詠，以及今年初甫上市的友達(2409)小金雞瑞鼎，兩檔個股去年前三季分別賺進46.95元和45.9元，去年第三季消費性市場，尤其是chromebook需求在疫苗普及施打下，需求急速降溫，但因商業市場需求快速補上，加上面板價格在去年第四季已經出現回溫，故去年第四季有機會和第三季持平，再者，由於目前晶圓產能嚴重緊缺，驅動IC主要為成熟製程28奈米，有效新產能最快要到2023年才會貢獻，驅動IC業者也多認為，產能緊缺問題最快也到要今年上半年才有機會有所趨緩，也因此，聯詠、瑞鼎除2021年有機會挑戰6個股本外，2022年在AMOLED、車用產品加持下，營運動能欲小不易。

譜瑞-KY去年因為疫情帶動全球NB市場銷售強勁，譜瑞-KY累計前三季每股每股獲利已經達47.84元，去年第四季在淡季不淡帶動下，獲利朝向6個股本靠攏。譜瑞-KY長線在高速傳輸市場持續成長，且可提供豐富多樣化的高速傳輸晶片產品，包括NB、tablet、TV、車載、資料中心、遊戲機均需使用，亦為譜瑞-KY迎來更大商機，有利於ASP、毛利率長線看俏。

矽力-KY去年前三季受惠PMIC(電源管理IC)市場供需持續吃緊，且在大陸市場市佔率持續成長，累計前三季每股獲利46.35元。儘管第四季去傳統淡季，但電源管理晶片供給仍緊缺，矽力-KY並沒有感受客戶拉貨力道趨緩，其他產品包含汽車、資料中心、SSD等需求則相當旺盛，因此，法人預估，矽力-KY今年每股獲利有機會上看64元。展望2022年，在新增8吋產能有限下，包括8吋晶圓代工與封測產能吃緊，8吋矽晶圓亦將緊缺，PMIC供給緊張難有效緩解，不僅如此，需求端也持續成長，包括5G手機滲透率提升、 快充方案興起、多鏡頭趨勢帶動，甚至還有車用市場的旺盛需求，都將讓PMIC持續火熱。

以2022年來說，半導體在2021年高於正常的成長後，終端電子產品的成長趨於正常，只是隨著各項應用的拓展，包括5G、高速傳輸、雲端，以及電動車興起，晶片需求數量增加。加上其他應用部份IC設計廠仍在建庫存，使晶圓代 工需求更為明顯，由於晶圓廠的新產能在2022年難以開出，晶圓代工廠預期至2022年底供不應求 的情況不變，在晶圓產能持續緊張下，IC設計就將會持續有利於業者的賣方市場。