台灣工藝研究發展中心主任張仁吉，歡迎大家「相揪來過年」。（廖志晃攝）

台灣工藝研究發展中心，春節光雕秀示意圖。（台灣工藝中心提供／廖志晃南投傳真）

工藝與生活息息相關，位於草屯鎮的國立台灣工藝研究發展中心，春節不打烊，自2月2日（初二）至6日推出「相揪來過年」特別展演節目，從早到晚都精彩，包括工藝展演及體驗、市集與夜間光雕秀等，讓大家充分感受台灣工藝之美。

台灣工藝研究發展中心主任張仁吉表示，園區春節假期推出一連串活動，從早上9點到晚上8點接力登場，讓民眾感受融合人文、工藝五感體驗的新春饗宴，逛園區還可領限量春節福卡，享工藝品購物及住宿優惠。

「工藝體驗」中，搭配展覽推出的「構樹捶打及手抄紙」體驗，以台灣原生樹種構樹為媒材，結合手抄紙示範，觀察構樹皮獨特的纖維紋理，及手工造紙的工藝美感；「工藝Live Show」由木雕工藝師沈培澤現場創作，春節連假期間，從原木至完成木雕作品。

早期陶瓷破裂，還能再修復，這項技法現代人已少見，因此，特別邀請工藝修復師進駐，現場進行鋦釘、花釘及包口等陶瓷修復技法介紹與示範，讓民眾欣賞作品再生之美，並了解文物保存的修復再創新。「工藝好聲音」透過工藝製作的樂器，結合音樂人的精湛技藝，感受工藝與音樂的美妙協奏曲；還有工藝市集、工藝閱讀、工藝影展、工藝線上展等。

春節連假，台灣工藝文化園區越夜越美麗，「工藝．光夜 Craft Night」每天晚間5點半開始，以工藝文化館為背景，透過光雕畫面，呈現出12件具代表性的工藝品，及12種工藝技法，讓人目不暇給；還有設置於園區的工藝雕塑及竹藝造景，更傳達自然與生命力的綠工藝精神。