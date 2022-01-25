桃園消防局楊梅幼獅分隊獲贈救護車全新外觀超亮眼。（消防局提供／呂筱蟬桃園傳真）

華新興實業有限公司25日捐贈桃園市消防局幼獅分隊1輛全新救護車，值得一提的是，該車輛的新式外觀造型亮眼，車身設計可讓用路人清楚辨識並讓道，大幅提升安全性，確保救護人員執行緊急救護工作時更安全。

消防局指出，新式救護車亮眼的外觀，可讓前方車輛第一時間察覺，進而禮讓救護車；另車身的巴騰堡格紋設計，在日照或一般車燈照射下，能讓其他用路人維持視線500公尺內清晰可見的高辨識度。桃園市消防局去年一整年緊急救護出勤輛高達10萬7861件創歷年新高，其中到院前心肺功能停止患者經急救後康復出院且可恢復正常生活的有110人。

防疫期間，消防局同仁不僅擔起繁重的一般救護案件，也肩負了防疫重任，截至110年底為止，共執行COVID-19勤務2538車次，後送2664人，其中確診人數更有1084人之多。救護車捐贈典禮則由消防局長謝呂泉代表市長受贈，並回贈華新興實業有限公司感謝狀。