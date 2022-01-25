高市府25日再驚喜公布，將以「愛河」為主燈，並推出「愛河之光．由你決色」票選活動。（柯宗緯翻攝）

高市府25日再驚喜公布，將以「愛河」為主燈，並推出「愛河之光．由你決色」票選活動。（柯宗緯翻攝）

「2022台灣燈會在高雄」亮點不斷，高市府25日再驚喜公布，將以「愛河」為主燈，並推出「愛河之光．由你決色」票選活動，成為第一個每周7天每天都有不同色調的水上主燈視覺效果，29日起開放民眾票選愛河燈光色彩，超過10組的愛河主燈限定新色，最終結果將於大年初一起陸續亮相。

「你希望今天的愛河燈光是什麼顏色？是如同海洋般的蔚藍、新春應景喜氣的紅配金，或夢幻甜美的馬卡龍粉紅色？」高市府文化局表示，作為主燈之一的愛河智慧燈光，這段時間經由愛河智慧燈光連動、聖誕主燈的光影舞台，已讓各界感受到高市府將設計、智慧城市、光環境美學導入台灣燈會的強大企圖心。

文化局提到，愛河透過國際級智慧燈光控制系統的建置，設計團隊屢屢推出嶄新的燈光編程及影像展演驚艷民眾，這次順勢推出「愛河之光．由你決色」票選活動，高度展現智慧燈控系統的可控性、變化性和互動性。

文化局指出，「2022台灣燈會在高雄」因應疫情，以智慧科技協助防疫再升級，全國民眾僅須於燈會期間至「台灣燈會防疫平台」完成註冊並取得燈會碼，每天便能透過平台票選，共同決定愛河的獨特燈光場景，無須與他人接觸便能參與票選，不受時間與空間的限制更安心防疫，可看見多元樣貌的燈會主燈。

另一個高雄版主燈則以衛武營純白建築為主體，創紀錄動用18台3萬流明、7台2萬流明的投影機，打造長達381公尺的巨幅光影展演劇場《武營晚點名》，將從2月1日起至2月28日，每天晚上6時15分開始，每隔30分鐘展演一次。