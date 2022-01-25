大陸名導陳凱歌現年已69歲，曾執導《黃土地》、《霸王別姬》、《和你在一起》、《梅蘭芳》等片屢獲大獎，是大陸導演黃金世代極具代表性的人物之一，但這幾年他的身體狀況一直令人擔憂；昨(24)日有媒體在社交平台上曬出陳凱歌和演員朱亞文等人參加電影發布會的影片，除了朱亞文以光頭造型亮相驚呆一眾網友外，陳凱歌走路緩慢、頭髮稀疏，連坐下都還需要人攙扶的身體狀況，也成為了大家所關注的焦點。

影片中，朱亞文身穿黑色大衣從一旁急匆匆地走過來，他與另一位演員擁抱了一下，便立馬離開站到陳凱歌身旁，四處張望，表情一臉嚴肅。而陳凱歌則戴著口罩，保護得十分嚴實，他的上身要比以往寬厚不少，在棉服的包裹下身形顯得格外臃腫，頭頂也禿了一大塊，頭髮稀少，還能看見不少白髮。陳凱歌坐在椅子上和一旁的工作人員交談，另一位演員低著身子幫他整理東西，看得出來他的身體已經大不如前了。

名導陳凱歌身體狀況令人擔憂，走路緩慢坐下還需人攙扶。（圖／截取自陸網）

名導陳凱歌身體狀況令人擔憂，走路緩慢坐下還需人攙扶。（圖／截取自陸網）

隨後電影發布會開始，陳凱歌作為導演上台發言，當他準備下台入座的時候，韓東君猶豫地想要上前攙扶，但看到陳凱歌已經自己走下來，他就又坐回了座位。陳凱歌入座時雙手緊緊地扶著椅子把手，似乎坐下對他來說都十分困難，好在一旁的朱亞文及時扶住他，陳凱歌這才安全坐下。不少網友看見這一幕後，都在評論區留言說「陳凱歌老了」，還有人表示「陳導已經70歲了」。

名導陳凱歌身體狀況令人擔憂，走路緩慢坐下還需人攙扶。（圖／截取自陸網）

名導陳凱歌身體狀況令人擔憂，走路緩慢坐下還需人攙扶。（圖／截取自陸網）

陳凱歌這幾年來的身體狀況一直都很讓大家擔心，每次他現身在媒體面前時，總是需要別人攙扶。此前，陳凱歌和好友外出聚餐準備離開的時候，下樓梯都需要人扶著，挺著啤酒肚，滿臉皺紋的樣子，讓人看了覺得很心酸。只見他走路搖搖晃晃，一旁的妻子陳紅則逕直上了車，並沒有去攙扶丈夫，好在陳凱歌的身旁還有助理幫忙，這才順利坐進車內。

名導陳凱歌身體狀況令人擔憂，走路緩慢坐下還需人攙扶。（圖／截取自陸網）

名導陳凱歌身體狀況令人擔憂，走路緩慢坐下還需人攙扶。（圖／截取自陸網）

陳凱歌作為大陸知名的導演，曾給觀眾帶來了許多精彩的影視作品，可隨著年齡的增長，他的身體狀況令人擔憂，大家都希望他能夠平衡一下工作和生活，照顧好自己的身體。而如今兒子陳飛宇也已進入演藝圈開始演戲，並備受期待能繼承爸爸的衣缽，成為一個出色的好導演或者好演員。