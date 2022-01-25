大陸商務部對外貿易司司長李興乾今（25）日表示，在去年6.05兆美元規模、30％高速增長的基數之上，今年外貿形勢十分嚴峻，穩增長的困難和壓力前所未有。從當前面臨的形勢出發，確定2022年為「外貿鞏固提升年」，著重提高中國外貿的綜合競爭力。

據《北京青年報》報導，李興乾指出，從需求角度看，全球外需增長面臨兩大不確定因素。一是疫情反覆遲滯全球經濟復甦進程。預計全球經濟增長將由2021年的5.5％放緩至今年的4％。世貿組織預計全球貨物貿易的增速將由2021年的10.8％放緩至4.7％。

二是復甦不均衡導致全球系統性風險在上升。受疫苗鴻溝、政策差距等影響，低收入國家和發達經濟體復甦差距不斷擴大，貨幣貶值、通膨高企。部分國家刺激政策過快退出，可能會引發需求萎縮、價格波動，進而影響到中國相關行業的出口。

李興乾指出，從供給角度來看，全球產業鏈供應鏈面臨兩大不穩定因素。一是國際供應鏈加速重構，發達經濟體片面追求產業回歸，正在分化市場，降低全球資源配置效率。

二是全球供應鏈紊亂和瓶頸效應短期內難以徹底緩解。像原材料價格過高、運力結構性失衡、晶片等重要零部件短缺，這些問題一直在持續存在。中國的外貿企業，特別是中小微外貿企業綜合成本明顯上升，經營風險和壓力處於高位。

他並稱，所以，這些企業表現出來的問題就是有單不敢接、增收不增利。但有信心實現外貿開門穩，保持全年外貿運行在合理區間。