環保署為提升綠色生活理念並養成民眾綠色生活行為，推動「全民綠生活」運動，鼓勵國人一起從食、衣、住、行、育、樂、購各生活層面身體力行，包括使用在地食材、環保產品及鼓勵國內旅遊等實際行動，讓臺灣環境更乾淨，並減少對國外原物料的依賴，共同推廣綠色生活及消費。

環保署結合相關業者共同推動全民綠生活，包括推廣業者申請環保標章旅館，鼓勵業者落實各項節能、省水、綠色採購及一次用產品減量等措施，使民眾有兼顧環保的優質旅宿供選擇，目前全國計有85家環保標章旅館。環保署另推廣綠色餐廳，鼓勵業者不主動提供一次用餐具、優先使用國產食材及提供餐點份量調整服務，目前全國計有876家綠色餐廳。

環保署由沈副署長志修本月特召集綠色消費暨環境保護產品審議會委員，共同討論相關環保標章規格標準研修內容，會後參訪宜蘭第一家取得環保標章金級環保旅館，更以實際行動支持在地之綠色餐廳，與會代表對於旅館及餐廳的實際環保作為均表示肯定，共同為環境保護一起努力。

環保標章產品經過嚴格之驗證流程，確保消費者能購買環保、安全且不影響人體健康之產品，環保署更積極推動國內標章之相互合作，以協助廠商拓展消費市場、建立優質形象。環保署呼籲，隨著能源耗竭、全球暖化等環境問題的產生影響，為降低環境負荷、資源循環再利用的優質生活環境，人人能夠從日常生活中改變消費習性，秉持「生活做環保，消費看標章」觀念，共同響應全民綠生活，落實生活做環保，將促使環境大大的改善。